Kayseri, Rize'ye tek attı 3 aldı, tribünlerde "İstifa" sesleri yükseldi

29.11.2025 16:57

Süper Lig'de Kayserispor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

 

Kayserispor, Süper Lig'de 2 maç sonra galip gelirken Çaykur Rizespor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Kayserispor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı. Maçın tek golü 57. dakikada Benes'ten geldi.

Müsabakanın son anlarında Rizespor tribünleri “Yönetim istifa” tezahüratı yaptı. 