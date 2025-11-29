Kayseri, Rize'ye tek attı 3 aldı, tribünlerde "İstifa" sesleri yükseldi
29.11.2025 16:57
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de Kayserispor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Kayserispor, Süper Lig'de 2 maç sonra galip gelirken Çaykur Rizespor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
Kayserispor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı. Maçın tek golü 57. dakikada Benes'ten geldi.
Müsabakanın son anlarında Rizespor tribünleri “Yönetim istifa” tezahüratı yaptı.