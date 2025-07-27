Kayseri'nin ilk lisanslı kano sporcuları Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve kentin ilk lisanslı kano sporcularının yer aldığı takım, Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası öncesinde Yamula Barajı'nda güç depoluyor.

İLGİLİ SONRASI KANO TAKIMI KURULDU

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, son yıllarda su sporlarına artan ilgi sonrasında kano takımı kurdu.



İlk etapta yüzme sporcularından oluşan takım, antrenmanlarına olimpik yüzme havuzunda başladı.



Temel eğitimini tamamlayan ekip, Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası öncesinde çalışmalarını Yamula Barajı'nda sürdürüyor.





Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü Başkanı Nihal Sert yaptığı açıklamada kentte su sporlarına olan ilginin her geçen gün arttığını vurgulayarak " Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın girişimleriyle kano takımını kurduk. Yüzme sporcularından seçme yaptık. Eğitimleri havuzda yaptık. Sporcular burada alması gereken eğitimlerden sonra bu yıl barajda antrenman yapmaya başladı." dedi.



"SPORCULARIMIZ ÇOK HEVESLİ"



Sporcuların gelişiminden memnun olduklarını vurgulayan Sert, şöyle devam etti:



"13 lisanslı sporcumuz var. Bunlar Kayseri'nin ilk lisanslı kano sporcularıdır. Yeni sporcular için de seçmelerimiz devam ediyor. Bu yıl ağustos ayında Eskişehir ve Marmaris'te düzenlenecek Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'na katılacağız. Ona hazırlanıyoruz, ilk hedefimiz bu yarışlar. Antrenmanlar hem meşakkatli hem de eğlenceli. Sporcularımız çok hevesli. Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. İleride büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum."



Sert, ayrıca sporcuların kullandıkları kanoları Kayseri'de yerli bir üreticiye yaptırarak maliyeti yüzde 50'ye yakın düşürdüklerini kaydetti.





KÜREK BRANŞINDA KURSLAR BAŞLIYOR



Yamula Barajı'nda bulunan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Su Sporları Merkezi'nin tesis amiri ve antrenör Dursun Balkaya ise merkezin geçen yıl hizmete girdiğini anımsattı.



Bina hazır olur olmaz bazı branşlarda sporcu ağırlamaya başladıklarını belirten Balkaya, "Durgunsu ve akarsu kano, optimist ve rafting branşında derslere başladık. İnşallah seneye kürek branşında da kurslar başlayacak. 13 kişilik lisanslı kano sporcularının yanı sıra kano ve optimist branşında temel eğitimi kapsayan kurslar düzenliyoruz." diye konuştu.



İLK ANTRENMANLAR HAVUZDA BAŞLADI



Lisanslı kano sporcusu 15 yaşındaki Azra Dalkılıç, "İlk antrenmanlarımız havuzda başladı. Orada biraz eğitim aldıktan sonra baraja gelmeye başladık. Ben yüzme sporcusuyum. Havuzda kano seçmeleri yapılıyordu. Yüzme bilenlere öncelik tanıdıkları için ben de kursa katılmak istedim." ifadelerini kullandı.



Sporculardan 15 yaşındaki İrem Kılıç ise yüzme antrenörünün yönlendirmesiyle kano branşına başladığını ve bu sporu keyif alarak yaptığını dile getirdi.