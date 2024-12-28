Kayserispor 2024'te 6 kez galibiyet aldı

Kayserispor, 2024 yılında 2'si Türkiye Kupası, 37'si Süper Lig olmak üzere 39 resmi maça çıktı.



2 Türkiye Kupası maçını da kaybederek üst tura çıkamayan Kayserispor, 37 Süper Lig maçında sadece 6 kez galibiyet sevinci yaşadı. 18 kez kaybeden Kayserispor 13 kez de sahadan beraberlik ile ayrıldı.



Kayserispor, bu süreçte Başakşehir, Ankaragücü, Pendikspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarını kazandı.

Sarı kırmızılılar; 2024 yılında oynadığı Süper Lig maçlarında rakip filelere 36 gol atarken kalesinde 69 gol gördü. 2024 yılında sahasında 18 Süper Lig maçına çıkan Kayserispor, 2 kez kazandı.

8 kez mağlubiyet alan Kayserispor 8 maçta da berabere kaldı. Kayserispor; Türkiye Kupası maçlarında Gençlerbirliği'ne 2-1, Silivrispor'a 4-2 mağlup olarak elenmişti.