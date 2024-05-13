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Kayserispor 41 puanda kaldı

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'deki 36. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Sarı Kırmızılı ekip, teknik direktör Burak Yılmaz ile çıktığı 14. maçında 5. yenilgisini aldı.

Kayserispor 41 puanda kaldı

Kayserispor, 'in 36.haftasında oynadığı Fenerbahçe maçını 3-0 mağlup noktaladı.

Teknik direktör Burak Yılmaz ile bu sezon 14.lig maçına çıkan sarı kırmızılılar, sahadan 5.kez boynu bükük ayrılırken, Süper Lig'de 41 puanla 13. sırada yer aldı.

Fenerbahçe karşısına meydan okumaya çıkacaklarını söyleyen Burak Yılmaz, maç sonrasında yaptığı açıklamasında "Fenerbahçe'nin önemli isimleri var. kaliteli oyuncuları var. Biz, Fenerbahçe karşısına meydan okumaya çıkmıştık. Ancak başaramadık, buna gücümüz yetmedi" ifadesi kullandı.

Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 14 Süper Lig maçında 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşarken, 15 puan toplayabildi.

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