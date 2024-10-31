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Kayserispor - Adana Demir. Maçı Ne Zaman? Kayserispor - Adana Demir. Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak Kayserispor - Adana Demir. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor - Adana Demir. maçı nerede oynanacak? Kayserispor - Adana Demir. maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Kayserispor - Adana Demir. maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Kayserispor - Adana Demir. Maçı Ne Zaman? Kayserispor - Adana Demir. Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Kayserispor - Adana Demir. Maçı Ne Zaman

- Adana Demir. Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kayserispor - Adana Demir. maçı 02.11.2024 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Kayserispor - Adana Demir. Maçı Nerede Oynanacak?

Kayserispor - Adana Demir. maçı RHG Enertürk Enerji Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Kayserispor - Adana Demir. Maçının Hakemleri

Kayserispor - Adana Demir. maçını orta hakem Muhammet Metoğlu yönetecek.

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