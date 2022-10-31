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Kayserispor-Adana Demirspor maçı öncesi yaşananlara ilişkin soruşturma

Kayseri Valiliği, Kayserispor-Adana Demirspor maçı öncesi misafir tribünü girişinde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, tüm güvenlik kamerası görüntülerinin incelemeye alındığı belirtildi.

Kayserispor-Adana Demirspor maçı öncesi yaşananlara ilişkin soruşturma

Kayseri Valiliği, Spor Toto 'in 12. haftasında Yukatel - Adana Demirspor müsabakası öncesi konuk ekip taraftarları ile arasında yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kayserispor-Adana Demirspor maçı öncesi yaşananlara ilişkin soruşturma - 1

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Misafir takım taraftarlarının stada giriş yaptıkları kapılarda oluşan yığılma nedeniyle turnikelerin kırılma ve seyircilerin ezilme ihtimaline karşı görevli emniyet mensuplarımız tarafından sesli ikazlar yapıldıktan sonra kalkanlarla müdahale edilmiştir. Taraftarların turnikelerde oluşturduğu yoğunluğun devam etmesi üzerine yapılan müdahale sırasında 2 polis memurumuz el spreyi ile biber gazı kullanmışlardır. Yaşanan bu üzücü gelişmeler neticesinde Kayseri Valiliği olarak olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup tüm güvenlik kamera görüntüleri ve kayıtları incelemeye alınmıştır."

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