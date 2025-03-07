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Kayserispor - Başakşehir Maçı Ne Zaman? Kayserispor - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor - Başakşehir maçı nerede oynanacak? Kayserispor - Başakşehir maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Kayserispor - Başakşehir maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Kayserispor - Başakşehir Maçı Ne Zaman? Kayserispor - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Kayserispor - Başakşehir Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kayserispor - Başakşehir maçı 08.03.2025 13:30 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Kayserispor - Başakşehir Maçı Nerede Oynanacak?

Kayserispor - Başakşehir maçı RHG Enertürk Enerji Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Kayserispor - Başakşehir Maçının Hakemleri

Kayserispor - Başakşehir maçını orta hakem Ali Şansalan
yönetecek.

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