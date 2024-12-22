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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa etti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Süper Lig'de Galatasaray'a sahasında aldıkları 5-1'lik mağlubiyetin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa etti

Kayserispor, Trendyol 'in 17. haftasında Galatasaray'a sahasında 5-1 mağlup oldu.

Mücadele sırasında tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükselmişti.

Maçın ardından açıklama yapan sarı-kırmızılıların başkanı Ali Çamlı, "Bizlere "yönetim istifa" diyenler rahat etsin, istifa ettim." diye konuştu.

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