Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girmeye çalıştı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.
Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın 16. dakikasında Nazon, Uğurcan Yağızlı'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Teknik direktör Burak Yılmaz ve ekibi hakem Halil Umut Meler'in bu kararına itiraz ederken, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı saha kenarına inerek karara tepki gösterdi.
Ayrıca ev sahibi ekibin taraftarları sahaya yabancı maddeler attı.
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