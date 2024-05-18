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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girmeye çalıştı

Kayserispor'da Nazon'un kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesiyle birlikte saha karıştı. Sarı-kırmızılılarda Başkan Ali Çamlı saha kenarına inerek bu karara tepki gösterdi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girmeye çalıştı

Trendyol 'in 37. haftasında ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın 16. dakikasında Nazon, Uğurcan Yağızlı'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Teknik direktör Burak Yılmaz ve ekibi hakem Halil Umut Meler'in bu kararına itiraz ederken, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı saha kenarına inerek karara tepki gösterdi.

Ayrıca ev sahibi ekibin taraftarları sahaya yabancı maddeler attı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girmeye çalıştı - 1

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