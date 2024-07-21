Kayserispor Başkanı Çamlı: Hayalimdeki başarı alt yapıda yatıyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı önemli açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren ve transfer tahtası sorunu ile uğraşan Ali Çamlı ile yönetim kurulu üyeleri geçmiş yıllara ait borçların kapatılması için de önemli çalışmalar yapıyor.

Kulüplerin öz kaynaklara önem vermesi gerektiğini söyleyen Başkan Çamlı, "Kulüplerin alt yapıları ile ilgili yaptığı çalışmalara bakmak gerekiyor. Kayserispor olarak alt yapıya bir saha daha ekledik. İnşallah ileride yenileri de eklenecek. Bizim geleceğimiz diye baktığımız alt yapıda şu an yaklaşık 300'e yakın oyuncumuz var. Bunların içerisinde geleceğe damga vuracak yıldızların çıkacağından hiç şüphemiz yok. Çok ciddi bir emek sarf ediliyor. Hocalarımız ciddi şekilde ilgileniyor. Bütün amatör kulüpler taranarak Kayserispor'a yeni neferler kazandırılıyor" ifadelerini kullandı.



"HAZIRA DAĞ DAYANMAZ"



Alt yapıdan yetişen oyuncuların yıldız olarak dünya futboluna kazandırılması hayali olduğunu da söyleyen Ali Çamlı, "Benim hayalimdeki başarı alt yapıda yatıyor. Alt yapıdan yıldızlar yetiştirip, futbol dünyasının içine atabiliyor musunuz? İşte o zaman benim hayallerim gerçekleşecek. Aksi takdirde, büyüklerin dediği gibi 'hazıra dağ dayanmaz'. Cebinizde bir para var hiç bir şekilde kazanmadan o parayı harcıyorsunuz. İşte, hazır bir anda bitiyor ve eriyip gidiyor. Burada da aynısı oluyor. Siz, sürekli ithalat ithalat, ihracat yoksa ne olacak? Sürekli para ile alır, hiç bir şey üretmezseniz, satamazsanız geldiğiniz nokta 1-2 sene sonra can havli ile idare edersiniz ondan sonra da ligden ya da futbolun içinden silinir gidersiniz. Onun için alt yapı ile ilgili çalışmalar gayet güzel. İnşallah daha da iyi olacak" şeklinde konuştu.



"DAHA ÇOK EHEMMİYET VERECEĞİZ"



TFF'nin alt yapı akademileri ile ilgili yaptığı çalışmaları desteklediklerini belirten Başkan Çamlı, "Alt yapıya daha çok ehemmiyet vereceğiz. Bu konuda da federasyonlarda, kulüplerde alt yapıya daha çok ehemmiyet verirse biz, yabancıya bağımlılıktan da kurtulmuş oluruz. Kendi çocuklarımızla ligimizi veya dünyada oynayacağımız bütün takımlarla karşılaşmalarımızı kendi çocuklarımızla oynamaya devam ederiz " dedi.