Kayserispor Başkanı Gözbaşı’ya ‘karaktersiz’ diyen sanığa beraat

H.Y. isimli Twitter kullanıcısının yapmış olduğu ''Başkan; GS ile oynadığınız maç sonrası doğru bir karar üzerinden ortalığı yıkmıştınız. BJK maçında 4'üncü dakikada çalınan penaltı ile ilgili tek kelimenizi duymadım. Bir nedeni var mı'' şeklindeki paylaşımın altına Tolga E., Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ya hitaben, ''Karaktersiz olduğu için olabilir'' şeklinde yorum yaptı. Başkan Gözbaşı'nın şikayeti sonrası şüpheli Tolga E. hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak, iddianame düzenledi.

İddianame kapsamında Tolga E. hakkında, 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Tolga E., savcılıkta verdiği ifadesinde, "Karaktersiz olduğu için olabilir' şeklindeki paylaşımı yapmış olabilirim. Ancak bir maç sonrası alkollü olduğum bir zamanda bu paylaşımı yapmış da olabilirim. Berna hanımdan özür diliyorum" dedi.



Kayseri 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına müşteki Berna Gözbaşı ile sanık Tolga E. katılmadı. Tolga E.'nin avukatı Emre Ayan ise duruşmada hazır bulundu. Avukat Emre Ayan, kamu görevi yapanların bu tarz eleştirilere açık olması gerektiğini belirterek, "Toplum önüne çıkarak şehre ait değerler üzerinden makam ve sıfat edinenler ve hatta bunun reklamını kendilerince yapanlar halkın kendilerine yaptığı eleştirilere tahammül göstermek zorundalar. Bu durum siyasetçi, spor adamı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, herkes için geçerlidir. Yargıtay da bu insanlara yapılan eleştiriler kaba bile olsa hakaret saymamaktadır" ifadelerini kullandı.



Mahkeme hakimi, sanık Tolga E.'nin söylediği sözün kaba bir hitap tarzı olduğunu, kişinin şeref, onur ve haysiyetini rencide edecek boyuta ulaşmadığı kanaatiyle 'hakaret' suçundan beraatine, kendisini avukatla temsil ettirdiği için tarafına 5 bin 100 lira vekalet ücreti verilmesine karar verdi.