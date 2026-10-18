Kayserispor, Batman Petrolspor ile puanları paylaştı

Trendyol 1’inci Lig’in 11'inci haftasında lider Kayserispor sahasında konuk ettiği Batman Pertrolspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligdeki ikinci beraberliğini alan sarı-kırmızılı takım puanını 26'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Konuk ekip ise 20 puana yükseldi.

Kayserispor'un gollerini Hasani (Dk. 71 (P) ve 82) atarken, Batman Petrol'un golleri Gökhan Altıparmak (Dk. 2) ile Yasir Subaşı'ndan (Dk. 87) geldi.

Kayserispor 12. haftada Pendikspor deplasmanına çıkacak. Batman Petrol ise sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak.