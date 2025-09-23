Süper Lig'in 1. haftasında Kayserispor ile oynaması gereken maçı, Avrupa maçları nedeniyle oynayamayan Beşiktaş, yarın deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak. Erteleme maçında Kayserispor'a konuk olacak olan Beşiktaş, deplasmanda kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Kayserispor-Beşiktaş erteleme maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.



RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.



Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



6 PUANLA 11. SIRADA



Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı takımın 6 puanı bulunuyor. Beşiktaş bu puanla ligde şuan 11. sırada yer alıyor.



Ligde iki maçı eksik olan teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda kazanarak çıkışa geçmek istiyor.



Kayseri temsilcisi ise çıktığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Markus Gisdol idaresindeki sarı-kırmızılılar, 4 puana sahip.



BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ



Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde birçok oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı formasından uzak kalacak.



Siyah-beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.



Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu'nun da karşılaşmada forması giymesi beklenmiyor.

