Kayserispor-Beşiktaş maçı biletleri satışta

Süper Lig'in 7. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu.
Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, 850 TL ile bin 100 TL arasında değişen fiyatlara sahip biletler satışa sunuldu.
Misafir takım taraftarı bilet fiyatları ise bin 100 TL’den satışa sunuldu.
Sarı Kırmızılı kulüp tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:
Güney Alt Tribün bilet fiyatı: 850 TL
Kuzey Üst Tribün bilet fiyatı: 850 TL
Doğu Üst Tribün bilet fiyatı: 1.000 TL
Doğu Alt Tribün bilet fiyatı: 1.250 TL
Batı Üst Tribün bilet fiyatı: 1.100 TL
Batı Alt Tribün bilet fiyatı: 1.500 TL
Batı Balkon Tribün bilet fiyatı: 1.750 TL
Misafir Tribün bilet fiyatı: 1.100 TL
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