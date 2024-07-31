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Kayserispor, Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Kayserispor, Faslı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Kayserispor, Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden , geçen sezon kadrosunda bulunan Faslı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kayserispor'dan yapılan yazılı açıklamada, Faslı oyuncu Mehdi Bourabia ile yeniden anlaşma sağlandığı duyurdu. Açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Mehdi Bourabia ile bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Süper Lig'de, daha önce Konyaspor'da da forma giyen 32 yaşındaki Faslı futbolcu, geçen sezon devre arasında Kayserispor tarafından İtalya'nın Frosinone takımından kiralandı. Bourabia, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 13 lig maçında 3 gole imza attı. 

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