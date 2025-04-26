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Kayserispor - Ç.Rizespor Maçı Ne Zaman? Kayserispor - Ç.Rizespor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yapılacak Kayserispor - Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor - Ç.Rizespor maçı nerede oynanacak? Kayserispor - Ç.Rizespor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Kayserispor - Ç.Rizespor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Kayserispor - Ç.Rizespor Maçı Ne Zaman? Kayserispor - Ç.Rizespor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Kayserispor - Ç.Rizespor Maçı Ne Zaman

- Ç.Rizespor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kayserispor - Ç.Rizespor maçı 27.04.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Kayserispor - Ç.Rizespor Maçı Nerede Oynanacak?

Kayserispor - Ç.Rizespor maçı RHG Enertürk Enerji Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Kayserispor - Ç.Rizespor Maçının İlk 11'leri ve Oyuncu Kadrosu

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Kayserispor - Ç.Rizespor Maçının Hakemleri

Kayserispor - Ç.Rizespor maçını orta hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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