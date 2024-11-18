Kayserispor-Fenerbahçe maç biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları sürerken, maç biletleri de bugün itibariyle satışa sunulacak.

Kayserispor'dan 'Şehri kalbinde buluşuyoruz' başlığıyla yapılan açıklamada, "Bellona Kayserispor’umuzun Süper Lig 2024-2025 Sezonu 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Fenerbahçe ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri bugün saat 15.00'de Passolig tarafından satışa sunulacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 90 gün içersinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklardır. Ev Sahibi takım biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecektir. Fenerbahçe logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir. Fenerbahçe misafir tribün biletleri daha sonra satışa sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

BİLET FİYATLARI



Güney Alt 1000 TL, Kuzey Üst 1000 TL, Doğu Üst 1250 TL, Doğu Alt 1500 TL, Batı Üst 1350 TL, Batı Alt 1900 TL, Batı Balkon 2250 TL, Misafir 1300 TL.