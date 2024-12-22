Kayserispor - Galatasaray (Canlı anlatım)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
MAÇ SONUCU
86. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
78.DAKİKA
71. DAKİKA - GOL
65. DAKİKA - OYUN DEVAM EDİYOR
60. DAKİKA - TARAFTAR SAHAYA İNDİ
Kale arkasında yer alan tribünden bir taraftar sahaya girdi ve Muslera ile fotoğraf çektirmek istedi.
Maçın bu bölümünde oyun dururken, güvenlik güçleri ve taraftarlar arasında nabız yükseldi.
Bazı Kayserisporlu taraftarlar sahaya atlamaya yeltenirken Galatasaray kalecisiyle fotoğraf çekilmek isteyen taraftarı darp etmek istedi.
58. DAKİKA
51. DAKİKA - GOL
İKİNCİ YARI BAŞLADI
İLK YARI SONUCU
29. DAKİKA - GOL
14. DAKİKA - GOL
4. DAKİKA - GOL
CANLI ANLATIM
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
5 EKSİK
Okan Buruk'un ekibinde 5 eksik var.
Ailevi nedenlerle izin alan Kerem Demirbay, hastalanan Yusuf Demir, tedavisi süren Icardi ve kart cezalısı Sallai kafilede yer almadı.
Ziyech teknik heyet tercihiyle Kayseri'ye götürülmedi.
İLK 11
Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Kartal, Karimi, Bahoken, Boa Morte
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış Alper, Osimhen
ABDÜLKERİM BARDAKCI "DALYA" DEDİ
Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı.
Sarı-kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Süper Lig'de 72, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez mücadele etti.
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