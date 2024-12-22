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Kayserispor - Galatasaray (Canlı anlatım)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Kayserispor - Galatasaray (Canlı anlatım)

MAÇ SONUCU

Galatasaray, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılıyor.

86. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yerine Metehan Baltacı oyuna alındı.

78.DAKİKA

Galatasaray'da Jelert, Batshuayi ve Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Mertens ile Jakobs'un yerine oyuna dahil oldu.

71. DAKİKA - GOL

Galatasaray, Yunus Akgün'ün asistinde Victor Osimhen'in kaydettiği golle skoru 4-1'e getirdi.

65. DAKİKA - OYUN DEVAM EDİYOR

Yaşanan saha olaylarının ardından mücadele hakemin düdüğüyle kaldığı yerden devam ediyor.

60. DAKİKA - TARAFTAR SAHAYA İNDİ

Kale arkasında yer alan tribünden bir taraftar sahaya girdi ve Muslera ile fotoğraf çektirmek istedi. 

Maçın bu bölümünde oyun dururken, güvenlik güçleri ve taraftarlar arasında nabız yükseldi.

Bazı Kayserisporlu taraftarlar sahaya atlamaya yeltenirken Galatasaray kalecisiyle fotoğraf çekilmek isteyen taraftarı darp etmek istedi.

58. DAKİKA

Ismail Jakobs'un ceza sahası sol çaprazdan çektiği şut savunmaya çarparak kornere çıktı.

51. DAKİKA - GOL

Galatasaray'da Yunus Akgün, ceza sahası dışından muhteşem bir gol kaydederek farkı 2'ye çıkardı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Maçın ikinci yarısı Galatasaray'ın santrasıyla başladı.

İLK YARI SONUCU

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

29. DAKİKA - GOL

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 2-1 öne geçti.

14. DAKİKA - GOL

Kayserispor, Bahoken'in golüyle skora denge sağladı.

4. DAKİKA - GOL

Galatasaray'da Victor Osimhen, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

CANLI ANLATIM

Mücadele Kayserispor'un başlama vuruşuyla hareketlendi.

Lider , Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

5 EKSİK

Okan Buruk'un ekibinde 5 eksik var.

Ailevi nedenlerle izin alan Kerem Demirbay, hastalanan Yusuf Demir, tedavisi süren Icardi ve kart cezalısı Sallai kafilede yer almadı.

Ziyech teknik heyet tercihiyle Kayseri'ye götürülmedi.

İLK 11

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Kartal, Karimi, Bahoken, Boa Morte

: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış Alper, Osimhen

ABDÜLKERİM BARDAKCI "DALYA" DEDİ

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı.

Sarı-kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Süper Lig'de 72, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez mücadele etti.

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