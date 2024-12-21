Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor-Galatasaray maçına geri sayım başladı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 15 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 41 puanla haftaya zirvede girdi. Bellona Kayserispor ise 3 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 15 puanla 16. sırada yer aldı. İşte, Kayserispor-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...



KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Kayserispor-Galatasaray maçı, 22 Aralık Pazar günü saat 16:00’da başlayacak.



Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.



Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



SALLAİ CEZALI



Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı ekipte yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi de maçın kadrosunda yer alamayacak.



3 İSİM CEZA SINIRINDA



Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.



SON 19 MAÇTA YENİLMEDİ



Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta yenilmedi.



Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

