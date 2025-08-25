Kayserispor-Galatasaray maçı sonrası o isme övgü yağdı: "Efsaneye çok benziyor | Ne Osimhen ne Sane"

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.



Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 36. ve 46. dakikalarda Eren Elmalı, 86. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Leroy Sane kaydetti.



Spor yazarları, sarı-kırmızılıların 4 gollü galibiyetini köşelerinde değerlendirdi ve Galatasaray'a övgüde bulundu.



İşte yazarların yorumları:



"DAVID SILVA GİBİYDİ"



Uğur Meleke/Hürriyet: "Dün Kayseri’de Yunus Akgün’ü izlerken zaman zaman David Silva geldi aklıma. Galatasaray’daki eksiklikler sebebiyle dün 10 numara rolünde oynadı Yunus. Derin paslarıyla Sane’yi defalarca pozisyona soktu, gerektiğinde de merkezden driplinglerle sırtında taşıdı adeta takımını. Küçük fiziği, hem süratli hareket etmesi, hem de hızlı kararlarıyla zaman zaman David Silva gibiydi sahada dün Yunus... Zaten maçın fişini de 36’ncı dakikada 40 metrelik bir driplingle çekti."

"HER YERİNDEN KALİTE AKIYOR"



Levent Tüzemen/Sabah: "Yunus Akgün çok yetenekli bir oyuncu. Galatasaray'ı Kayseri'de bir lider gibi yönetti. Savunmaya geldi, top aldı; Galatasaray'ı hücuma hızlı ataklarla taşıdı. Ayrıca Yunus, Sane ile de uyumlu bir birliktelik gösterdi. Bu ikili, bu sezon Galatasaray hücum hattında etkili işler yapacaktır. Okan hoca da 10 numara gibi oynattığı Yunus'un performansını gördükten sonra elinin güçlü olduğunu anlayacak ve rahatlayacak. Eren'in attığı ilk gol hazırlanış olarak mükemmeldi. Kaleci Günay oyunu çabuk başlattı, Yunus 70 metre taşıdığı topu rakip defans arkasına hızlı koşu yapan Sane'nin önüne bıraktı. Alman yıldızın vuruşu kaleciden sekti, pozisyonu takip eden Eren golü yaptı. Bu golde Yunus, Sane ve Eren'in solak oyuncular olduğunu hatırlatırım. Yunus'u izlerken büyük keyif aldım. Nereden bakarsan bak her tarafından kalite akıyor."

"BARIŞ ALPER'E MESAJ VERDİ"



Fırat Aydınus/Hürriyet: "İkinci yarının henüz 19. saniyesinde sürpriz golcü Eren Elmalı’nın attığı gol Galatasaray’ı iyice rahatlattı. Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılığının ardından geçen sezon sol kanatta parlayan Barış Alper Yılmaz’a, Eren Elmalı “Sen gitsen de bu mevkide artık ben varım” dercesine bir performans sergiledi. Maçın sonlarına doğru ise Nicolo Zaniolo’nun “al da at” pasıyla önce Victor Osimhen, ardından Leroy Sane’nin sezonun ilk golleri geldi ve skor farklı hale taşındı."

"HERKES ONA SAYGI DUYUYOR"



Serkan Akcan/Fanatik: "Sane üzerindeki yabancılığı atmaya çalışıyor, tüm takım onun hatalarına karşı aşırı toleranslı, Osimhen’den Yunus’a kadar herkes onun şutuna ve ekstra çalımlarına saygı duyuyor, onu destekliyor. Dün gece ilk asistini yaptı, üstüne de golünü attı. Yunus Akgün dün gece Kayseri’ye karşı 60 dakika boyunca harikalar yarattı. Galatasaray’ın yeni Mertens’i, yerli Mertens’i olması muhtemel futbolcusu; Osimhen’in arkasında iyiydi, Sane ile yer değiştirip yardımlaştı, hızlı geçişlerde açık alanda topla yaptığı slalomlar etkileyiciydi, neredeyse tüm hücum aksiyonlarında bir şekilde kadrajın içinde yer aldı. Fakat Kaan ve Icardi’nin girişiyle Eren beke, Yunus sola geçince hücum ayarları yerinden oynadı, sonrasında Yunus peş peşe hatalar yaptı ve oyundan çıktı."

"TEK NEDENİ PARA"



Ahmet Çakar/Sabah: "Eksik olan bir şey var. O da Galatasaray'ın takım savunması. İkinci yarıya bakıyoruz, Kayserispor son vuruşlarda becerikli ya da son pasları biraz isabetli yapsa belki de maç 2-2'ye gelebilirdi. Galatasaray defansif olarak iyi değil. Bunun sebebi ne derseniz, belki konsantrasyon eksikliği, belki sezon başı ya da başka bir şey… Ancak Galatasaray'ı bekleyen asıl tehlike; takım içinde çok ciddi huzursuzluğun başlamış olması. Son 15 dakikada Osimhen ile Yunus'un yaşadıkları kör bir vatandaşımızın bile gözünden kaçmaz. Yunus hatalı pas veriyor, Osimhen bağırıp çağırıyor, Yunus çok sinirleniyor, sonra oyundan çıkıyor, Osimhen golü atınca da bırakın sevinmeyi adeta somurtuyor… Bunların tamamen ve tamamen tek nedeni para... Yunus, Barış düşünüyorlar, "Biz 2-3 milyon Euro alırken babalar 10 milyon, 20 milyon gibi paralar alıyorlar." Bu maaş adaletsizliği belki de Galatasaray'da büyük problem yaratacak."

"OKAN BURUK ÇOK ŞANSLI"



Ömer Üründül/Sabah: "Galatasaray ilk devrede skor avantajını da buldu. İkinci yarı başlar başlamaz hakem Alper Akarsu, Sane'nin yaptığı net faulüne 'devam' deyince Kayserili oyuncular durakladı ve Galatasaray'ı rahatlatan ikinci gol geldi. Ondan sonraki uzunca bölüm karşılıklı ataklarla geçti. Galatasaray farkı artırabilirdi ama Kayseri de çok önemli üç fırsattan birini değerlendirebilse belki de kolay maç zora girebilirdi. Son dakikada Osimhen farkı 3'e çıkardı. Sonuçta Galatasaray, bir 3 puanı daha hanesine yazdırdı. Torreira her zamanki gibi dinamo görevini kusursuz yaptı. Yunus ilk yarıda yüksek kalitesi ve oyun görüşüyle liderlik yaptı. Sane ve Osimhen çok önemli oyuncular ama fizik olarak hazır değiller. Tabi bu kadar kalitesi zayıf ligde güçlü oyuncuların olursa genelde istediğin sonuçları alıyorsun. Örneğin; dün gece takımın lokomotifi Barış Alper yoktu. Orta sahanın savaşçısı Lemina yoktu. Değişen bir şey olmadı. Gelelim Okan Buruk'a… Bir teknik adam deplasmanda iki farklı öndeyken çift santrfora dönmez. Eğer Cardoso net pozisyonu değerlendirse sonuç kestirilemezdi. Eren'in yapısı, kesinlikle kanat forveti görevine uygun değil ama ilk 2 golü attı. Okan hoca çok şanslı bir teknik adam."