Kayserispor-Galatasaray maçında Alper Akarsu görev alacak
Kayserispor-Galatasaray maçında Alper Akarsu düdük çalacak.
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Zecorner Kayserispor ile Galatasaray maçını Alper Akarsu yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Alper Akarsu’ya bu maçta Deniz Acarer Özaral ve Mehmet Kısal yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Fatih Tokail görevlendirildi.
Maç 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da oynanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Hakem