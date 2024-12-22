NTV.COM.TR

Kayserispor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

Kayserispor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Kayserispor - , saat 16.00'da Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yusuf Ziya Gündüz olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. AVAR'da ise Samet Çavuş görev alacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...