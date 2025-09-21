Kayserispor galibiyetten uzak: 5 maçta 4 beraberlik

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Kayserispor deplasmanda Antalyaspor’a konuk oldu.



Antalya’da oynanan ve ilk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip Antalyaspor 52. dakikada 1-0 öne geçti ve 90+2. dakikada Kayserispor skoru 1-1 yaptı.



Kayserispor, bu sezon oynadığı 5 maçta 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe ve Antalyaspor ile berabere kalırken Galatasaray'a ise mağlup oldu.



Kayserispor aldığı 4 beraberliğinin üçünü deplasmanda birini ise evinde aldı. Kayserispor'un berabere kaldığı maçlar ise şu şekilde;



2. Hafta Başakşehir-Kayserispor 1-1

4. Hafta Kocaelispor-Kayserispor 1-1

5. Hafta Kayserispor-Göztepe 1-1

6.Hafta Antalyaspor-Kayserispor 1-1