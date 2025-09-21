NTV.COM.TR

Kayserispor galibiyetten uzak: 5 maçta 4 beraberlik

Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak dördüncü beraberliğini aldı.

Kayserispor galibiyetten uzak: 5 maçta 4 beraberlik

'in 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor’a konuk oldu.

Antalya’da oynanan ve ilk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip Antalyaspor 52. dakikada 1-0 öne geçti ve 90+2. dakikada skoru 1-1 yaptı.

Kayserispor, bu sezon oynadığı 5 maçta 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe ve Antalyaspor ile berabere kalırken Galatasaray'a ise mağlup oldu.

Kayserispor aldığı 4 beraberliğinin üçünü deplasmanda birini ise evinde aldı. Kayserispor'un berabere kaldığı maçlar ise şu şekilde;

2. Hafta Başakşehir-Kayserispor 1-1
4. Hafta Kocaelispor-Kayserispor 1-1
5. Hafta Kayserispor-Göztepe 1-1
6.Hafta Antalyaspor-Kayserispor 1-1

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...