Kayserispor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Gaziantep FK, Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacak. Ligde çıktığı 7 maçtan bir galibiyet, 2 beraberlik ile 4 mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, topladığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor. Güneydoğu temsilcisi, ligdeki son 6 maçında galibiyet elde edemedi. Bellona Kayserispor ise 4 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda kazandığı 4 puanla ligde 17. basamakta bulunuyor. Peki, Kayserispor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Gaziantep FK'de sakatlıkları bulunan Eren Erdoğan, Bakata ve Stephen karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte, Kayserispor-Gaziantep FK maçı hakkında bilgiler...
KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig’in 9. hafta açılış mücadelesinde Kayserispor, Gaziantep FK’yı konuk edecek.
Kayserispor-Gaziantep FK maçı, 19 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
19 Ekim Cumartesi:
13.30 Bellona Kayserispor-Gaziantep FK (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
19.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)
20 Ekim Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
19.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Gain Park)
19.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21 Ekim Pazartesi:
20.00 Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)
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