Kayserispor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Gaziantep FK'de sakatlıkları bulunan Eren Erdoğan, Bakata ve Stephen karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte, Kayserispor-Gaziantep FK maçı hakkında bilgiler...



KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig’in 9. hafta açılış mücadelesinde Kayserispor, Gaziantep FK’yı konuk edecek.



Kayserispor-Gaziantep FK maçı, 19 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak.



RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:



19 Ekim Cumartesi:



13.30 Bellona Kayserispor-Gaziantep FK (RHG EnerTürk Enerji)



16.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)



19.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)



20 Ekim Pazar:



13.30 Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)



16.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)



19.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Gain Park)



19.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)



21 Ekim Pazartesi:



20.00 Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)