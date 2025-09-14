Kayserispor, Göztepe'yi ağırlıyor! Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor, Göztepe'yi konuk ediyor. 2025-2026 sezonu heyecanlı başladı. Kayserispor şu ana kadar ligde çıktığı maçlardan zaferle dönemedi. Taraftarlar Kayserispor - Göztepe maçının saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair detayları araştırıyor.



KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Zecorner Kayserispor ile Göztepe 14 Eylül Pazar günü saat 17:00'de karşılaşıyor. Maç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda gerçekleşecek ve beIN Sports 2 kanalından canlı aktarılacak.



Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcıları ise; Erkan Akbulut, Selim Şenöz, Furkan Aksuoğlu olacak. Mücadelenin VAR hakemliğini de Kadir Sağlam yürütecek.