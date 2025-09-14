Kayserispor, Göztepe'yi ağırlıyor! Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmaları arasından Kayserispor - Göztepe müsabakası yer alıyor. Takımlar 3 puanı hanelerine yazdırmak için yeşil sahada top koşturacak. Göztepe son dört maçın 2'sini galip, 2'sini de berabere tamamladı. Kayserispor ise üç maçtan mağlup ayrılırken henüz galibiyet elde etmiş değil. İşte, Kayserispor - Göztepe maçı canlı yayın bilgisi...
Kayserispor, Göztepe'yi konuk ediyor. 2025-2026 sezonu heyecanlı başladı. Kayserispor şu ana kadar ligde çıktığı maçlardan zaferle dönemedi. Taraftarlar Kayserispor - Göztepe maçının saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair detayları araştırıyor.
KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Zecorner Kayserispor ile Göztepe 14 Eylül Pazar günü saat 17:00'de karşılaşıyor. Maç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda gerçekleşecek ve beIN Sports 2 kanalından canlı aktarılacak.
Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcıları ise; Erkan Akbulut, Selim Şenöz, Furkan Aksuoğlu olacak. Mücadelenin VAR hakemliğini de Kadir Sağlam yürütecek.
