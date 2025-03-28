Kayserispor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Her iki takımda sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak için kıyasıya mücadele edecek. İşte, Kayserispor-Hatayspor maçı hakkında bilgiler...



KAYSERİSPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Kayserispor-Hatayspor maçı, 28 Mart Cuma günü yapılacak.



RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.



Müsabaka, beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.



HATAYSPOR'UN EKSİKLERİ



Düşme potasından çıkma mücadelesi veren Hatay ekibinde sakatlığı süren Lamine Diack ve kart cezalısı Francisco Calvo maçta forma giyemeyecek.