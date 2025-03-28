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Kayserispor - Hatayspor maçında meslektaşları Oktay Ensari’yi andı

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) eski Kayseri Büro Şefi ve TSYD Şube Başkanı Oktay Ensari (68) vefatının ardından Kayserispor - Hatayspor karşılaşmasında basın tribününde karanfillerle anıldı.

Kayserispor - Hatayspor maçında meslektaşları Oktay Ensari’yi andı

Çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçen 21 Mart’ta yaşamını yitiren DHA eski Büro Şefi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, Kayserispor - Hatayspor maçında meslektaşları tarafından anıldı.

Ensari’nin basın tribününde oturduğu koltuğa karanfiller bırakan meslektaşları, basın tribünün ön yüzüne de Oktay Ensari’nin fotoğrafının bulunduğu "seni unutmayacağız" yazılı pankart astı.

Kayserispor - Hatayspor maçında meslektaşları Oktay Ensari’yi andı - 1

Diğer yandan Oktay Ensari’nin eşi ve çocukları da basın tribününde Oktay Ensari’nin her zaman Kayserispor maçlarını takip ettiği bölümden karşılaşmayı seyretti. 

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