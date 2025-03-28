Kayserispor - Hatayspor maçında meslektaşları Oktay Ensari’yi andı

Ensari’nin basın tribününde oturduğu koltuğa karanfiller bırakan meslektaşları, basın tribünün ön yüzüne de Oktay Ensari’nin fotoğrafının bulunduğu "seni unutmayacağız" yazılı pankart astı.

Çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçen 21 Mart’ta yaşamını yitiren DHA eski Kayseri Büro Şefi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, Kayserispor - Hatayspor maçında meslektaşları tarafından anıldı.

Diğer yandan Oktay Ensari’nin eşi ve çocukları da basın tribününde Oktay Ensari’nin her zaman Kayserispor maçlarını takip ettiği bölümden karşılaşmayı seyretti.