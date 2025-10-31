NTV.COM.TR

Kayserispor ile Kasımpaşa 31. kez karşı karşıya

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında mücadele edecek olan Kayserispor ile Kasımpaşa 31. kez rakip olacak.

Kayserispor ile Kasımpaşa 31. kez karşı karşıya

Kasyerispor, Trendyol 'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü saat 17.00'de 'yı konuk edecek.

İki ekip bugüne kadar ligde 30 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 16 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Kasımpaşa da 6 kez kazandı. 8 müsabakada ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadelede hem 3 puanı almak hem de rakibine karşı istatistiksel üstünlüğünü korumayı hedefliyor.

Kasımpaşa ise deplasmanda alacağı galibiyetle kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.

Kayserispor sahasında oynadığı 15 Kasımpaşa maçından 7 defa galip ayrılırken, 2 kez konuk ekip kazanırken, 6 karşılaşma ise berabere sona erdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...