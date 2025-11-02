Kayserispor, ilk galibiyetini 11. haftada aldı: 3 puan 3 golle geldi
Kayserispor, bu sezon Süper Lig'deki ilk galibiyetini Kasımpaşa karşısında aldı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Zecorner Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Ligin ilk 10 haftasında 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan toplayan Kayseri temsilcisi, 11. haftada konuk ettiği Kasımpaşa'yı mağlup etti.
Kayserispor ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı maçta, rakibini 3-2 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 9'a çıkardı.
İKİ TEKNİK DİREKTÖR GÖREV YAPTI
Sezona Markus Gisdol ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, ligin 8. haftasının ardından Gisdol ile yolları ayırdı.
Ardından göreve gelen Radomir Djalovic ile çıktığı 2 karşılaşmadan bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, galibiyet hasretine Kasımpaşa karşısında son verdi.
- Etiketler :
- Süper Lig
- Kayserispor
- Kasımpaşa