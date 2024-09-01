Kayserispor ilk puanını aldı

Süper Lig 2024-2025 sezonunda başarılı bir dönem geçirmek isteyen Kayserispor, ligdeki ilk puanını aldı.



Ligin 4. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar, 0-0 sona eren müsabakadan 1 puanla ayrıldı.



Lige BAY olarak maç yapmadan giren, ikinci haftada sahasında Sivasspor'a mağlup olan Kayserispor, üçüncü haftada Trabzonspor ile oynayacağı maçı rakibinin Avrupa kupası müsabakası olmasından dolayı tehir olarak geçmişti.



4 haftada iki maça çıkan Kayserispor, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, ligin 5. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.