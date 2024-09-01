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Kayserispor ilk puanını aldı

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Kayserispor, ligde 4 hafta geride kalırken ilk puanını aldı.

Kayserispor ilk puanını aldı

Süper Lig 2024-2025 sezonunda başarılı bir dönem geçirmek isteyen , ligdeki ilk puanını aldı.

Ligin 4. haftasında deplasmanda ile karşılaşan sarı kırmızılılar, 0-0 sona eren müsabakadan 1 puanla ayrıldı.

Lige BAY olarak maç yapmadan giren, ikinci haftada sahasında Sivasspor'a mağlup olan Kayserispor, üçüncü haftada Trabzonspor ile oynayacağı maçı rakibinin Avrupa kupası müsabakası olmasından dolayı tehir olarak geçmişti.

4 haftada iki maça çıkan Kayserispor, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, ligin 5. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

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