Kayserispor İzmir’de kampa girdi

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Kayserispor, İzmir'e giderek kampa girdi.
Trabzonspor ile hafta içi oynadığı müsabaka sonrasında Kayseri'ye gelmeden İzmir'e geçen sarı-kırmızılılar, haftanın son maçında galibiyet arayacak.
Ligde oynadığı 4 maçta 3 beraberlik 1 yenilgi alan Kayserispor, renktaşı karşısında etkili futbol oynayarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
23 Eylül Pazartesi günü oynanacak Göztepe-Kayserispor maçı saat 20:00'de başlayacak.
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