Süper Lig ekibi Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanı için Kayseri Havalimanı’ndan uçağa bindi.

Uçak, 2 kez yıldırım isabet etmesi sonucu Kayseri'ye geri döndü.

Kontrolleri yapılan uçak, herhangi bir hasar almayınca yeniden havalandı. Ardından Kayserispor kafilesi İstanbul'a ulaştı.

Yaşadıklarını anlatan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, “Çok sıkıntılı bir uçuş oldu. 2 defa uçağa şimşek çaktı. Oyuncularımız zorlandı. Çoğu oyuncumuz uçağa binmek istemedi. Türk Hava Yolları’nın yetkilisi geldi ve oyuncularımızı ikna etti. Hep beraber uçağa bindik. Allah'a şükürler olsun buradayız. Yolculuğumuz zor başladı, inşallah güzel biter” diye konuştu.