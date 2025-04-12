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Kayserispor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman? Kayserispor - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor - Kasımpaşa maçı nerede oynanacak? Kayserispor - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Kayserispor - Kasımpaşa maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Kayserispor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman? Kayserispor - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Kayserispor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kayserispor - Kasımpaşa maçı 13.04.2025 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Kayserispor - Kasımpaşa Maçı Nerede Oynanacak?

Kayserispor - Kasımpaşa maçı RHG Enertürk Enerji Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Kayserispor - Kasımpaşa Maçının Hakemleri

Kayserispor - Kasımpaşa maçını orta hakem Abdullah Taşkınsoy yönetecek.

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