Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig )

Süper Lig’de  heyecan Kayserispor - Kasımpaşa  maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Kayserispor - Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

’de haftanın dikkat çeken maçında Kayserispor - Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Kayseri'da, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 17.00’da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

