Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Kayserispor - Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Kayserispor - Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Kayseri'da, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 17.00’da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



