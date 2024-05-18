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Kayserispor - Konyaspor Maçı Ne Zaman? Kayserispor - Konyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılacak Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor - Konyaspor maçı nerede oynanacak? Kayserispor - Konyaspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Kayserispor - Konyaspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Kayserispor - Konyaspor Maçı Ne Zaman? Kayserispor - Konyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Kayserispor - Konyaspor Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kayserispor - Konyaspor maçı 18.05.2024 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Kayserispor - Konyaspor Maçı Nerede Oynanacak?

Kayserispor - Konyaspor maçı RHG Enertürk Enerji Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Kayserispor - Konyaspor Maçının Hakemleri

Kayserispor - Konyaspor maçını orta hakem Halil Meler yönetecek.

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