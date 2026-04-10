Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi yenemiyor

Trendyol Süper Lig ’in 29. haftasında yarın evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'da hedef puan veya puanlarla sahadan ayrılmak.

Rakibiyle sahasında oynadığı son 20 müsabakada 6 kez kazanırken, 11 defa mağlup olan sarı-kırmızılar, 3 maçta ise berabere kaldı. Söz konusu müsabakalarda 22 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 37 gol gördü.

Sahasında Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda en farklı mağlubiyetini 5-0 ile alan Kayserispor, en farklı galibiyetini de 4-1 kazanarak elde etti. İki takım arasında en gollü maç geçen sezon oynanmıştı. 8 golün atıldığı müsabakayı Kayserispor 6-2 kaybetti.