Kayserispor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig)

Kayserispor - Samsunspor maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Samsunspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig'de Kayserispor - Samsunspor karşı karşıya geliyor. Kayseri'de, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 14.30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

