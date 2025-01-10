Kayserispor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Kayserispor, Samsunspor mücadelesiyle birlikte çıkış yakalamak istiyor. Konuk ekip Samsunspor ise Kayserispor deplasmanında üç puan hesapları yapıyor. İşte, Kayserispor-Samsunspor maçı hakkında bilgiler...



KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?



19. haftanın açılış karşılaşmasında Kayserispor ve Samsunspor karşı karşıya gelecek.



Mücadele 11 Ocak Cumartesi günü saat 13:30’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak Kayserispor - Samsunspor mücadelesini Zorbay Küçük yönetecek.



5 İSİM CEZA SINIRINDA



Reeder Samsunspor'da Bellona Kayserispor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.



Karadeniz temsilcisinde Zeki Yavru, Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.