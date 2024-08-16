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Kayserispor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor, Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Kayseri'ye gidip kampa girecek. Peki, Kayserispor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Net Global Sivasspor, Trendyol 'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Kayserispor ilk haftayı bay geçerken Sivasspor ise Trabzonspor ile golsüz berabere kalmıştı. Kırmızı beyazlı ekipte Kayserispor maçı öncesinde orta saha Queensy Menig ile defans oyuncusu Mehmet Albayrak'ın sakatlıkları bulunuyor. İşte, Kayserispor-Sivasspor maçı hakkında bilgiler...

KAYSERİSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor-Sivasspor mücadelesi, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15’te başlayacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak Karşılaşmada hakem Turgut Doman görev yapacak.

Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE İKİNCİ HAFTA MAÇ PROGRAMI

16 Ağustos Cuma:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler


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