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Kayserispor Süper Lig'de galibiyetle tanışamadı

Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 6 maçta henüz galibiyet alamadı.

Kayserispor Süper Lig'de galibiyetle tanışamadı

'de mücadele veren ; bu sezon galibiyet alamadı.

Lige BAY olarak başlayan ve sonrasında 6 müsabakaya çıkan sarı kırmızılılar, henüz 3 puanı bir arada göremedi. Sahasında Sivasspor ve Beşiktaş'a mağlup olan, Eyüpspor ile berabere kalan Kayserispor, deplasmanda ise Trabzonspor ve Konyaspor ile berabere kalırken Göztepe'ye yenildi.

BURAK YILMAZ'DAN İSTİFA

6 maçta 3 beraberlik 3 yenilgi neticesinde 3 puanda kalan Kayserispor, haftayı 17. sırada tamamladı.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 3-0'lık Beşiktaş yenilgisinin ardından istifa etmişti. 

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