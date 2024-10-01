Kayserispor Süper Lig'de galibiyetle tanışamadı

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor; bu sezon galibiyet alamadı.



Lige BAY olarak başlayan ve sonrasında 6 müsabakaya çıkan sarı kırmızılılar, henüz 3 puanı bir arada göremedi. Sahasında Sivasspor ve Beşiktaş'a mağlup olan, Eyüpspor ile berabere kalan Kayserispor, deplasmanda ise Trabzonspor ve Konyaspor ile berabere kalırken Göztepe'ye yenildi.



BURAK YILMAZ'DAN İSTİFA



6 maçta 3 beraberlik 3 yenilgi neticesinde 3 puanda kalan Kayserispor, haftayı 17. sırada tamamladı.



Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 3-0'lık Beşiktaş yenilgisinin ardından istifa etmişti.

