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Kayserispor taraftar otobüsünde kesici ve patlayıcı malzeme ele geçirildi

Trabzonspor-Kayserispor maçını izlemek üzere kente gelen Kayserispor taraftarlarını taşıyan otobüslerde çok sayıda bıçak, falçata ve havai fişek ele geçirildi. Sorumlular hakkında işlem başlatıldı.

Kayserispor taraftar otobüsünde kesici ve patlayıcı malzeme ele geçirildi

Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Trabzospor- maçını izlemek için çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar kente geldi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nce kentin giriş çıkış noktalarında müsabaka öncesi denetim yapıldı.

Denetimler sırasında, Kayserispor taraftarlarını taşıyan otobüslerin arka kısmına gizlenmiş olarak stada sokulması yasak olan çok sayıda bıçak, falçata, kesici alet ile havai fişek ele geçirildi.

Kesici ve patlayıcı malzemelere el konulurken sorumlularla ilgili işlem başlatıldı.

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