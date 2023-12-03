Kayserispor, Trabzonspor engelini tek golle aştı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk etti.
Kayserispor'da Bahoken mücadelenin 88. dakikasında kaydettiği tek golle galibiyeti getirdi.
Bordo-mavili ekip karşılaşmanın normal süresinde yalnızca 1 isabetli şut çekebildi.
Bu sonuçla birlikte her Trabzonspor 23 puanla 6. sırada yer alırken, Kayserispor puanını 26'ya çıkararak 3. sıraya yükseldi.
KAYSERİ'DEN YENİLMEZLİK SERİSİ
Çağdaş Atan'ın ardından göreve getirilen Reçep Uçar ile birlikte Kayserispor 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
AVCI'NIN İLK MAĞLUBİYETİ
Nenad Bjelica'nın Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası ayrılmasıyla birlikte göreve gelen Abdullah Avcı, ilk mağlubiyetini yaşadı.
Tecrübeli teknik adam çıktığı 6 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Spor
- Trabzonspor
- Futbol
- Kayserispor
- Spor&Skor