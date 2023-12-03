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Kayserispor, Trabzonspor engelini tek golle aştı

Kayserispor, Trabzonspor mücadelesinden 1-0 galip ayrıldı. Abdullah Avcı yönetiminde altıncı maçına çıkan bordo-mavililer ilk kez mağlubiyet yaşadı. Öte yandan Kayserispor 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Kayserispor, Trabzonspor engelini tek golle aştı

Trendyol 'in 14. haftasında , 'u konuk etti.

Kayserispor'da Bahoken mücadelenin 88. dakikasında kaydettiği tek golle galibiyeti getirdi.

Bordo-mavili ekip karşılaşmanın normal süresinde yalnızca 1 isabetli şut çekebildi.

Bu sonuçla birlikte her Trabzonspor 23 puanla 6. sırada yer alırken, Kayserispor puanını 26'ya çıkararak 3. sıraya yükseldi.

KAYSERİ'DEN YENİLMEZLİK SERİSİ

Çağdaş Atan'ın ardından göreve getirilen Reçep Uçar ile birlikte Kayserispor 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

AVCI'NIN İLK MAĞLUBİYETİ

Nenad Bjelica'nın Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası ayrılmasıyla birlikte göreve gelen Abdullah Avcı, ilk mağlubiyetini yaşadı.

Tecrübeli teknik adam çıktığı 6  maçta 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı.

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