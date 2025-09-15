Kayserispor, transfer sezonunu hareketli geçirdi

Süper Lig takımlarından Kayserispor, birinci transfer tescil döneminde kadrosuna 13 oyuncu kattı. Biri kaleci, 3'ü defans, 7'si orta saha ve 2'si forvet olmak üzere 13 oyuncu ile sözleşme yapan sarı-kırmızılılar, sadece 2 oyuncuya bonservis bedeli ödedi. Kayserispor, 2 futbolcu ile kiralık sözleşme imzaladı.

Alman teknik direktör Markus Gisdol ile sezona başlayan Kayserispor, 5 yerli 8 yabancı oyuncu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Deniz Dönmezer, Stefano Denswil, Abdulsamet Burak, Burak Kapacak, Dorukhan Toköz, Gideon Jung, Youssef Bennaser, Lazslo Benes, Furkan Soyalp, Aaron Opoku, Joao Mendes, German Onugkha ve Indrit Tuci ile sözleşme yaptı.