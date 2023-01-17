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Kayserispor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kayserispor, normal süresi 0-0 biten mücadelede Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kayserispor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

son 16 turunda Yukatel , Fraport TAV 'a konuk oldu.

Mücadelenin normal süresi 0-0 tamamlanınca, uzatma devrelerine geçildi.

105. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Mane'nin sol çaprazdan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Cardoso kafayla topu kaleci Ataberk Dadakdeniz'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

120. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Gökhan Sazdağı'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ethem Balcı, meşin yuvarlağı kaleci Ataberk Dadakdreniz'in sağından filelere gönderdi: 0-2.

Müsabakayı 2-0 üstün tamamlayan Yukatel Kayserispor, adını çeyrek finale yazdırdı.

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