Kayserispor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.
Mücadelenin normal süresi 0-0 tamamlanınca, uzatma devrelerine geçildi.
105. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Mane'nin sol çaprazdan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Cardoso kafayla topu kaleci Ataberk Dadakdeniz'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.
120. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Gökhan Sazdağı'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ethem Balcı, meşin yuvarlağı kaleci Ataberk Dadakdreniz'in sağından filelere gönderdi: 0-2.
Müsabakayı 2-0 üstün tamamlayan Yukatel Kayserispor, adını çeyrek finale yazdırdı.