Kayserispor ve Adana Demirspor bir puana razı oldu

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor evinde karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Recep Uçar'ın Kayserispor'u 4 maçlık galibiyet serisini 5 maça çıkartamadı.

Adana Demirspor'da ise Patric Kluivert bu sezon henüz deplasmanda galibiyetle tanışamadı.



Maçtan önemli dakikalar;



48. dakikada Cardoso’nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde yükselen Arif’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

73. dakikada Cardoso’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Boa Morte, düzgün ve sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 1-1 yaptı.

81. dakikada ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktada topu alan N’Diaye’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti.



Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve her iki takımda 1 puana razı oldu.