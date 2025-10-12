Kayserispor ve Alanyaspor yenişemedi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor lige verilen milli arada çalışmalarını Antalya’da kamp yaparak sürdürüyor. Sarı-kırmızılar bugün hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Antalya’da oynanan hazırlık maçında Kayserispor ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken, doksan dakika 2-2’lik beraberlikle tamamlandı.

Kayserispor’un gollerini Carlos Mane ve Tuci atarken Alanyaspor’un gollerini ise Nuno Lima ile Bedirhan kaydetti.