Kayserispor ve Alanyaspor yenişemedi

Kayserispor ve Alanyaspor arasında milli arada yapılan hazırlık maçı 2-2 bitti.

Süper Lig ekiplerinden lige verilen milli arada çalışmalarını Antalya’da kamp yaparak sürdürüyor. Sarı-kırmızılar bugün hazırlık maçında ile karşı karşıya geldi.

Antalya’da oynanan hazırlık maçında Kayserispor ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken, doksan dakika 2-2’lik beraberlikle tamamlandı.

Kayserispor’un gollerini Carlos Mane ve Tuci atarken Alanyaspor’un gollerini ise Nuno Lima ile Bedirhan kaydetti.

