Kayserispor zorun peşinde: Hedef üç puan

Sarı-kırmızılılar, ligde son 11 maçta galibiyet alamadı. Kayserispor, Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 11 maçta galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte güçlü rakibine karşı zaman zaman dirençli performanslar sergilese de istediği sonuçları almakta zorlandı. Kayserispor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 2021-2022 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0'lık skorla aldı.

Bu tarihten sonra oynanan 7'si lig, 1'i kupa olmak üzere 8 karşılaşmada sarı-lacivertliler 7 galibiyet alırken, 1 müsabaka berabere bitti.Kayserispor, ligdeki son galibiyetini ise 3 Kasım 2019'da Kayseri'de yine 1-0 biten mücadelede elde etti.

Sarı-kırmızılılar, yarın oynanacak karşılaşmada bu istatistiği tersine çevirmeyi ve taraftarına bir galibiyet sevinci daha yaşatmayı hedefliyor.