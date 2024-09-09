Kayserispor 9 günde 3 lig maçına çıkacak

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 müsabakaya çıkan ve sadece 1 puan çıkarabilen Kayserispor, 9 günde 3 maç oynayacak.



Ligin 5. hafta maçında 15 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, sonrasında erteleme maçında 19 Eylül Perşembe günü Trabzonspor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılılar, 23 Eylül 2024 Pazartesi günü de deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelerek 3 maçlık periyodu tamamlayacak.

