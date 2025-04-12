Kayserispor'a Kasımpaşa maçı öncesi kötü haber

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da, yarın oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı olduğu için 2, sakat olduğu için 2 futbolcu forma giyemeyecek.



Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören kaptan Gökhan Sazdağı, Adana Demirspor maçı sonrası PFDK'dan ceza alan kaleci Onurcan Piri, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Arif Kocaman, yarınki Kasımpaşa maçında takımındaki yerini alamayacak.







