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Kayserispor'a Kasımpaşa maçı öncesi kötü haber

Kayserispor, sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Kayserispor'a Kasımpaşa maçı öncesi kötü haber

Süper Lig'de mücadele veren 'da, yarın oynanacak maçında cezalı olduğu için 2, sakat olduğu için 2 futbolcu forma giyemeyecek.

Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören kaptan Gökhan Sazdağı, Adana Demirspor maçı sonrası PFDK'dan ceza alan kaleci Onurcan Piri, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Arif Kocaman, yarınki Kasımpaşa maçında takımındaki yerini alamayacak.



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