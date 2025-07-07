Kayserispor'da altı ayrılık
Süper Lig ekibi Kayserispor, sözleşmesi sona eren 6 futbolcuyla yollarını ayırdı.
Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6 futbolcuyla yollarının ayrıldığını açıkladı.
Joseph Attamah, Mehdi Bourabia, Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Anthony Uzodimma ve Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmelerinin sona erdiğini duyuran kulüpten şu açıklama yapıldı:
"Futbolcularımıza şanlı armamız ve camiamız adına verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler."
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